publié le 11/10/2017 à 18:14

Le temps est gris, les journées sont de plus en plus courtes... Pour ne pas sombrer et garder le sourire nous vous avons sélectionné les meilleurs sons du moment à écouter en toutes circonstances, pour garder le moral. Le matin avant d'aller travailler, au bureau, le soir chez vous ou même pour mettre l'ambiance lors de vos soirées cette playlist vous sera toujours utile.



(Ré)écoutez le dernier morceau de Martin Garrix : Pizza, que l'on vous diffuse depuis sa sortie sur Fun Radio. Découvrez Anitta, la bombe brésilienne montante, dans Sua Cara de Major Lazer. Passez vous l'incontournable titre de Martin Solveig : All Stars, qu'il a lancé dans nos studios. Cette playlist se compose aussi de tubes récents comme A Different Way de DJ Snake ; Glorious de Macklemore ou encore New Rules de Dua Lipa. Il y en a pour tous les goûts.