DADJU ET UN DINDON... - Marion et Anne-So

publié le 05/12/2017 à 15:27

C'est un peu une séquence "30 millions d'amis" que l'on vous offre dans Le Night Show. Marion et Anne-So recevaient le chanteur et propre frère de Maitre Gims, Dadju, dans leur émission. Avec lui, elles ont joué au jeu "D comme..." qui consiste à découvrir le mot commençant par la lettre D caché derrière une définition donnée.



En tout, il a dû reconnaître 5 mots différents. 3 d'entre eux avaient un point commun : ils étaient vivants et sont tous venus dans le studio. Evidemment ce ne sont pas des animaux que l'on a l'habitude de voir dans une émission : un dogue allemand, un dinosaure et même un dindon de 12 kilos !

"C'est incroyable Fun Radio !" s'enthousiate Dadju en direct. Il a même eu le droit de repartir avec ces bêtes et d'autres cadeaux. On se demande encore lequel lui a fait le plus plaisir.