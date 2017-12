publié le 01/12/2017 à 18:57

La chronique d'Amir vous permet d'être au top de l'actualité digitale ! Après une application pour trouver plusieurs femmes, il est revenu dans Le Night Show avec une découverte tout aussi folle. Celle-ci s'appelle tout simplement "Make app" et est sortie récemment.



Elle permet de découvrir le vrai visage des filles sans maquillage. L'utilisation est aussi très simple : prenez une photo de face d'une personne et l'application se charge en quelques secondes de vous donner le résultat.



Pour vous le prouver, Amir a pris plusieurs filles en exemple. Vous découvrirez ainsi la chanteur Rihanna, Christina de l'émission Bruno dans la Radio et évidemment Marion & Anne-So à l'état le plus naturel. Mais les filles contestent ce résultat. Elle trouve parfois que l'application donne un effet un peu trop exagéré. Et vous, qu'en pensez-vous ?