QUAND BATMAN ET SUPERMAN CHANTENT - Marion et Anne-So

publié le 17/11/2017 à 15:42

On aurait pu penser que leurs super-pouvoirs allaient faire des miracles et pourtant... Vos oreilles risquent de souffrir un petit peu dans la séquence qui suit.



Pour la sortie du film Justice League, toute l'équipe du Night Show s'est déguisée en super-héros. Dans le studio, il y avait Marion en Wonder Woman, Anne-So en Catwoman, Enzo en Superman, Thibault en Batman et Pablo en Flash. Ensemble ils ont dû relever un défi musical avec leur invitée, la YouTubeuse Clara Marz. Ils ont revisité à leur manière des tubes que vous connaissez certainement.

Vous entendrez, entre autre, le dernier titre de David Guetta Dirty Sexy Money en version plus lyrique, Basique d'Orelsan à la manière d'un Michael Jackson mais aussi une chanson paillarde hardcore en version jazzy. Clara, elle, a eu le droit à La queue leu leu.