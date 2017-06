publié le 30/06/2017 à 16:19

Une partie de la famille Fun Radio s'est envolée à Ibiza pour vous faire vivre deux jours de folie. Toute l'équipe de Bruno Dans La Radio ainsi que JB et Adrien Toma ont fait passer aux auditeurs une fin de saison exceptionnelle. Tous les réseaux sociaux ont été pris d'assaut pour vous montrer les coulisses de cette escapade.



A Ibiza, il y a certes les émissions avec les invités, et pas n'importe lesquels : Martin Solveig, David Guetta, Dimitri Vegas, Hardwell et enfin Blonde, mais aussi tout un tas d'autres activités organisées. Piscine de l'hôtel, plage, boîtes de nuit les animateurs ont su prendre du bon temps, et faire passer un moment inoubliable aux auditeurs gagnants. Un seul mot d'ordre : s'amuser.



Vous allez découvrir que les animateurs ne jouent pas de rôles, et sont à la vie comme à la radio. Elliot et Vacher enflamment le dancefloor de l'Ushuaia, Karina chouchoute les auditeurs pendant que David Guetta arrive sur le toit de l'Ushuaia. Tout ceci et plus encore est à découvrir en vidéo dans la "Fun Family".