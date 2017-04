publié le 20/04/2017 à 10:07

Mardi soir, Mélanie, une auditrice, a appelé l'équipe du Lovin'Fun pour passer un coup de gueule pas comme les autres... Elle en a marre des mecs ! Pas parce qu'elle s'est fait quitter ou tromper, pas du tout... Mais pour avoir le droit de roter et de péter comme un garçon. La jeune femme en a effectivement marre de se faire juger lorsqu'elle fait l'un ou l'autre, alors que les garçons n'ont aucun souci. Ils en sont même souvent très fiers et assument complètement... L'équipe a un avis bien tranché sur le coup de gueule de Mélanie.





Karel est indigné par l'appel de Mélanie et comprend que les rots et les pets soient réservés aux hommes... Le Doc par contre comprend totalement l'auditrice tout comme Alice. Du coup, Karel réfléchit et va faire en sorte de changer de mentalité ! On attend de voir quelle sera sa réaction si Alice rote devant lui la prochaine fois.