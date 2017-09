publié le 22/09/2017 à 17:51

Sortez bien vos agendas et notez tous le numéro de Karel. Le 07 58 59... Vous n'y avez quand même pas cru. Et pourtant dans cette vidéo vous entendrez bien Alice révéler en plein direct son 07. Cette idée lui est venue suite à la petite mésaventure arrivée récemment à Emmanuel Macron. Une journaliste, qui avait le numéro du Président, s'est fait volée son téléphone. On a alors retrouvé son numéro et il a été diffusé partout sur les réseaux sociaux.



Alice a eu envie de tester avec celui de Karel. Lui qui a souvent voulu dévoiler les numéros de ses collègues n'a rien pu faire pour la stopper.

Et quelques secondes ont suffi pour que le téléphone de notre animateur se mette à sonner. Il a tellement sonné qu'il a fini par ne plus pouvoir décrocher. Il a alors lu les premiers commentaires reçus. Certains n'ont pas manqué d'humour !