publié le 19/09/2017 à 17:58

"Moi j'aime bien choquer et provoquer pour créer des réactions" avoue Djane, un auditeur de LovinFun. En effet, il explique à l'équipe qu'il lui est déjà arrivé de publier ses ébats sexuels avec son copain via son compte Snapchat. Et il n'a pas fait ça n'importe où dans Paris.



Le jardin du Louvre serait apparemment un endroit très fréquenté le soir pour ce genre de relations. Un des membres de l'équipe a d'ailleurs étonné tout le monde en révélant connaitre la réputation de ce lieu.

La conversation tourne donc autour des différentes places où ces pratiques sexuelles sont réputées. Notre auditeur semble bien au courant de tout ce qui se passe la nuit dans la capitale. Il fait même quelques révélations sur les personnes qu'il croise régulièrement dans ces lieux sombres. Vous n'en reviendrez pas.