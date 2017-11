publié le 10/11/2017 à 13:02

Maître Gims s'est retiré des réseaux sociaux quelques temps pour se consacrer à sa musique. Le rappeur français dévoile, ce 10 novembre, le fruit de son travail : Caméléon, premier extrait de son album à venir baptisé Ceinture noire.



Le dernier opus de Maître Gims Mon coeur avait raison, datant de 2015, contient de nombreux tubes dont Est-ce que tu m'aimes, Tu vas me manquer, Sapés comme jamais... Entre autres morceaux qui ont marqué sa carrière. Depuis ces titres, Maître Gims est apparu sur Ce soir ne sors pas avec Lacrim ou encore Ma fierté avec Dadju et a signé deux titres solo : Marabout et Ana Fi Dar.

Son dernier morceau Caméléon reprend les sonorités de ses premières réussites annonçant une longue liste de tubes à venir qui composeront Ceinture noire. Maître Gims a fait une autre révélation : "Le retour de Sexion D'assaut se fera juste après mon prochain album." A-t-il confié à Télé Star.