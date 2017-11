publié le 03/11/2017 à 13:09

Sur cet album baptisé Kids In Love, Kygo a compilé tous les nouveaux morceaux qu'il a présenté dernièrement avec ses trois grosses productions sorties plus tôt dans l'année. On n'imaginait pas ce nouvel opus sans It Ain't Me avec Selena Gomez, First Time avec Ellie Goulding et This Town avec Sasha Sloan.



Aux côtés de ces tubes défilent tous les nouveaux sons du DJ norvégien : Never Let You Go, Riding Shotgun, Stranger Things, With You et Kids In Love. Ce 3 novembre on en découvre deux derniers : I See You et Permanent. Deux ballades romantiques et entraînantes qui se fondent dans l'ambiance générale des autres titres.

Un album un brin mélancolique qui se mêle parfaitement à la saison. Encore une belle réussite de la part de Kygo qui confirme son savoir faire après sa première réussite avec Cloud Nine sur lequel figurait déjà de nombreux tubes.