publié le 12/11/2017 à 20:10

Le top 3 reste inchangé. Pour la deuxième semaine consécutive J Balvin est en tête de l'Eurodance 25 avec son titre Mi Gente. Juste derrière lui se trouve Martin Solveig avec All Stars et en troisième position se placent Camelphat & Elderbrook avec Cola.



Très belle progression de Jonas Blue avec son titre We Could Go back. Le DJ anglais gagne 6 places et se retrouve 13ème de l'Eurodance 25 cette semaine. L'autre belle remontée est signée DJ Snake, il gagne 4 places avec A Different Way et passe à la sixième position, se rapprochant dangereusement du podium.

En revanche Klingande signe la plus grosse chute avec Pumped Up. Le duo français perd 8 places et se retrouve 17ème de l'Eurodance 25. David Guetta et Justin Bieber avec 2U sont en baisse également. Les deux artistes perdent 6 places et se retrouvent 21ème du classement.