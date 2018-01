publié le 28/01/2018 à 20:01

Comme chaque fin de semaine, vous retrouvez l'Eurodance 25 avec Mico C. Le DJ et animateur de Fun Radio vous annonce les 25 titres les plus diffusés dans tous les clubs européens.



Pas de changement de leader, cette semaine. David Guetta et son Dirty Sexy Money sont en pole position. Marshmello prend la 2e place avec son titre Silence. Enfin Breathe de Jax Jones se classe 3e et conclut ainsi le podium.

Les belles performances viennent de Joe Stone et Don Diablo. Le premier cité reprend 5 places au classement avec Let's Go Together tandis que le second gagne 4 places avec You Can't Change Me.



En revanche, Avicii et le duo Axwell /\ Ingrosso perdent chacun 4 places. Lonely Together est maintenant 12e et More Than You Know n'est plus que 15e. La seule entrée de la semaine est signée Marshmello avec un titre intitulé Love U !