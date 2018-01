publié le 20/01/2018 à 20:01

En 2018, découvrez les 40 meilleurs sons dancefloor de la semaine chaque samedi entre 18h et 20h avec Mico C ! Dans ce deuxième classement de l'année. nous avons un nouveau leader. David Guetta prend la tête avec son dernier tube Dirty Sexy Money. Il devance donc Shake Dat Booty, le titre de Laurent H, en pole position la semaine passée. Sur la troisième marche du podium, vous retrouvez Push The Feeling On de Sound Of Legend.



C'est une très belle performance que réalise James Hyper cette semaine. More Than Friends obtient la 20e place du classement en gagnant 17 places successivement. En revanche, c'est la douche froide pour le titre de Damien N-Drix. Let It Ring perd 18 places au total et se retrouve désormais 34e.

Du côté des entrées, nous pouvons noter la belle position de Floorfilla avec son titre Work That Body. Il se classe 7e pour sa première semaine dans le Fun Club 40.