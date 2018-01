LAURENT H. feat MAXXY DREADY - SHAKE DAT BOOTY (HOW TO SHAKE)

publié le 27/01/2018 à 20:02

Pour découvrir tous les titres dancefloor du moment, il vous suffit d'écouter le Fun Club 40 tous les samedis entre 18h et 20h. Mico C, le célèbre DJ et animateur de Fun Radio, les sélectionne rien que pour vous.





Cette semaine, Laurent H reprend la tête à David Guetta avec son titre Shake Dat Booty. Dirty Sexy Money n'est donc que 2e. Enfin A Different Way de DJ Snake conclut le podium.

Très forte progression pour le titre d'Avicii en collaboration avec Rita Ora. Lonely Toether obtient 19 places supplémentaires et se hisse en 20e position. Malheureusement Numa n'enregistre pas le même succès cette semaine. Son titre, Sunrise, perd 13 places au total et termine 31e.



Du côté des entrées, enfin, le nouveau son de Sound Of Legeng atteint déjà des sommets. Son remix de What A Feeling, la BO du film culte Flashdance, se classe 5e pour sa première dans le Fun Club 40.