VIDÉO - "Avatar 2" : The Weeknd dévoile un extrait de sa chanson pour "La Voie de l'eau"

Il avait annoncé sa participation au film en début de semaine. The Weeknd chantera pour Avatar : La Voie de l'eau, prochain blockbuster de James Cameron qui sortira dans les salles de cinéma en France le mercredi 14 décembre. L'artiste canadien a dévoilé ce jeudi, sur les réseaux sociaux, un court extrait de son morceau baptisé Nothing Is Lost (You Give Me Strength).

Un titre puissant qui s'annonce prometteur et qui colle parfaitement à l'ambiance aquatique du long-métrage au budget faramineux (entre 300 et 450 millions de dollars selon des sources proches du Hollywood Reporter). Le morceau sera disponible le 15 décembre sur les plateformes d'écoute habituelles. Soit un jour avant la sortie américaine du film. Cette suite du premier Avatar, sorti en 2009, espère bien faire mieux que ses 3 milliards de dollars de recettes.

Pour rappel, The Weeknd passera en France pour donner une série de 4 concerts (le 22 juillet 2023 à l'Allianz Riviera de Nice, le 29 et 30 juillet au Stade de France et le 1er août au Matmut Atlantique de Bordeaux).