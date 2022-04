Et si on tenait déjà un des tubes de cet été 2022 ? Depuis quelques semaines, le producteur français Willy William propose le morceau Trompeta. Le phénomène commence à prendre de l'ampleur un peu partout en Europe. Sur YouTube, la barre des 3,5 millions de vues a été franchie en un mois. Ce morceau festif est un sample du Infinity du regretté DJ anglais Guru Josh. Willy William l'a remis au goût du jour en y ajoutant sa touche latino.

Dans une interview pour le quotidien émirati The National News, le DJ français a expliqué pourquoi il avait produit Trompeta : "Je voulais juste créer une chanson pour que les gens s'amusent quand ils pourront à nouveau sortir en toute sécurité. Je pense que 2022 sera l'année où nous allons vraiment rebondir et où les gens ont un plus grand sentiment de liberté et de positivité qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc, ce dont nous avons besoin maintenant, ce n'est pas une autre chanson triste ou déchirante, nous avons besoin d'une musique qui nous rend heureux à nouveau."

Et Willy William voit grand. En effet, des discussions existeraient entre sa maison de disques et les organisateurs de la prochaine Coupe du Monde de football au Qatar. L'artiste aimerait que Trompeta devienne l'hymne de la compétition. Le projet serait de faire chanter des artistes de plusieurs pays sur le track.

En attendant de savoir si cela sera possible, le natif de Fréjus a d'ores et déjà rajouté un tube à son palmarès après Ego (848 millions de vues sur YouTube) et surtout Mi Gente qui lui a permis de travailler avec J. Balvin et Beyoncé. Celui qui a démarré dans le Collectif Métissé se construit une carrière remarquable.



Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !