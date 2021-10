Bob Sinclar sur Fun Radio : "Le clip vidéo de 'DNA' est sublime"

C'est incontestablement l'un des artistes électro les plus populaires dans le monde. Avec une carrière aussi brillante et longue, Bob Sinclar fait partie des DJ français dont il est difficile de ne pas parler tant sa musique a su fédérer. Gym Tonic, Love Generation, Far l'Amore... Ses tubes ont fait danser la planète entière et continue encore aujourd'hui de séduire le public.

Celui qui s'est inspiré du Magnifique pour choisir son nom de scène dévoilera vendredi 8 octobre un nouveau morceau aux sonorités toujours aussi funky. Baptisé DNA, le titre sera accompagné d'un clip vidéo particulièrement "beau", a souligné le DJ. "J'ai rarement fait un clip aussi beau. La réalisation de Jonathan Kluger est sublime. C'est un peu comme une publicité de parfum."

Il faudra donc s'armer de patience avant de découvrir cette nouvelle pépite du DJ et producteur français. Rendez-vous en fin de semaine sur Fun Radio pour écouter DNA.