Coachella : comment regarder le festival gratuitement depuis chez soi ?

Si vous aimez la musique, certains festivals sont à faire dans une vie. Coachella fait partie de cette liste d'incontournables. Depuis sa création en 1999, cet événement, qui se déroule en Californie, ne cesse de faire parler de lui au point de devenir le festival le plus coté de la planète. S'il est difficile de s'y rendre, l'organisation vient de confirmer qu'un livestream sera proposé sur YouTube pour la dixième année consécutive.

Durant tout le week-end, vous pourrez vivre les concerts, mais également des interviews, les coulisses du festival et, pour la première fois, la possibilité de tchater en direct avec les autres spectateurs et d'acheter du merchandising des artistes. "Avec trois flux en direct et plus de 80 artistes, les fans du monde entier auront vraiment l'une des meilleures places dans leur maison" a confié Ali Rivera, un des dirigeants de YouTube, à Newsweek.

Les deux week-ends de Coachella (15-17 avril et 22-24 avril) seront disponibles sur ordinateur ou smartphone directement avec l'application YouTube. Plusieurs stars sont attendues comme Anitta, Disclosure, Stromae, Karol G, Doja Cat ou encore The Weeknd et la Swedish House Mafia qui clôtureront l'événement.

Des rumeurs avancent également une possible venue surprise de Justin Bieber. Durant ces dernières années, des shows mémorables se sont passées dans cet endroit comme le live des Daft Punk en 2006 ou encore de The Weeknd, en larmes sur scène, en 2018.

Néanmoins, attention au décalage horaire puisque Coachella se déroule aux Etats-Unis. Les lives seront donc diffusés en plein cœur de la nuit en France. Tout se passe sur la chaîne YouTube de Coachella.





