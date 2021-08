Concours DJ : comment mixer sur la mainstage de l'Elektric Park avec Fun Radio

Avis aux amateurs. Lors du premier week-end de septembre, 20 000 personnes sont attendues pour deux jours de fête à Chatou, en région parisienne. Joachim Garraud, l'organisateur de l'Elektric Park, vous propose de vivre un moment unique : mixer sur la mainstage (scène principale, ndlr) en ouverture du festival à 11h00.

Deux DJ seront sélectionnés pour partager la scène avec Bob Sinclar, Kungs, Ofenbach, Vladimir Cauchemar ou Purple Disco Machine. Les conditions pour participer à ce concours sont simples : il suffit d'envoyer un mix de 30 minutes (tout style de musique électro) via un lien SoundCloud à l'adresse mail dj@joachimgarraud.com avant ce dimanche 29 août 23h59.

Votre fichier doit être nommé de la façon suivante : "votre nom de DJ - Concours Yellow Stage" et indiquez dans l'objet du mail "concours Yellow Stage". N'oubliez pas non plus de préciser votre nom, prénom, date de naissance (concours réservé aux personnes majeures) et vos réseaux sociaux. Alors à vos platines et rendez-vous les 4 et 5 septembre à l'Elektric Park Festival avec Fun Radio.