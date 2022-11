Coupe du monde 2022 : Gims revient sur sa présence controversée au Qatar

"Ça ne se refuse pas." Gims chantera bien lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde quoique les gens disent. L'ex-leader de Sexion d'Assaut avait confirmé sa présence au Qatar il y quelques jours de cela à travers un post effectué sur les réseaux sociaux. Celui-ci avait rapidement fait polémique puisque bon nombre d'internautes, mécontents de son choix, sont montés au créneau, reprochant ainsi à l'artiste son soutien au pays organisateur.

De passage sur France Inter, Gims a tenu à se justifier. "La Fifa me propose ça [cette participation ,ndlr] il y a deux ans. On est dans un cadre spécial. Celui du confinement. On parle de chanter pendant la Coupe du monde devant des milliards de personnes. On est dans un cadre particulier et ça ne se refuse pas. (...) On m'aurait proposé ça il y a une semaine, le cadre aurait été différent", a expliqué l'interprète de Maintenant.

Pour rappel, de nombreux artistes comme Shakira, Dua Lipa ou bien encore Rod Stewart ont annoncé boycotter l'événement en fustigeant l'organisation de celui-ci. "J’ai hâte de visiter le Qatar lorsqu’il aura rempli tous les engagements en matière de droits de l’homme qu’il a pris, lorsqu’il a remporté l’organisation de la Coupe du monde", avait déclaré Dua Lipa.