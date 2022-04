L'avis de David Guetta compte toujours. Sur son compte Instagram, l'actuel numéro 1 du Top 100 DJs Mag s'est exprimé au sujet de l'avenir de la musique électro : "Je vois quelque chose de vraiment très intéressant qui se passe. Lors de mon passage au Miami Music Week 2022, j'ai adoré aller sur des scènes underground, même si ce n'est pas le genre de musique que je ferais. Il y avait Tale Of Us qui ont joué des sons finalement pas si loin de la Future Rave, ou encore Vintage Culture et Meduza qui ont fait des trucs plus house. On sent une sorte de mouvement très underground, mais qui a le potentiel d’exploser vraiment et de devenir potentiellement très populaire."

De son côté, Guetta continue de poursuivre sa carrière en se faisant plaisir et en se renouvelant : "Je suis fatigué de faire du son populaire. J'ai envie d'emmener mon public vers une vraie aventure, quelque chose de plus hypnotisant, de plus mélodique parce que j’aime profondément la musique. Je pense vraiment qu'on est à un point de changement de la dance-music. C'est nécessaire."

Et, bonne nouvelle, David Guetta dévoilera un nouveau morceau ce vendredi 8 avril intitulé Crazy What Love Can Do en compagnie de deux chanteuses, Becky Hill et Ella Henderson. En attendant, vous pouvez revivre l'intégralité du mix de notre DJ français qu'il a proposé à l'Ultra Miami 2022.

