Tiësto encense David Guetta : "Il a propulsé les DJ à un niveau supérieur dans le monde de la pop"

David Guetta fait indéniablement partie de ceux qui ont promu de façon très large la musique électronique. Stigmatisée à ses débuts, celle-ci est considérée comme étant l'un des genres les plus plébiscités dans l'industrie musicale. Lors d'une interview accordée au média Level One, Tiësto a rappelé à quel point le DJ français a eu un impact positif sur l'image des artistes électro dans la pop.

"David Guetta a propulsé les DJ à un niveau supérieur dans le monde de la pop. Il a rendu les DJ plus pop grâce à sa collaboration avec The Black Eyed Peas (I Gotta Feeling), et je pense que beaucoup de DJ ont suivi sa voie après cela. Il était définitivement la couche de base de cette scène croisée, établissant la norme, avec ses collaborations avec Akon et plein d'autres. Je pense que c'est à partir de ce moment que tout a changé", a expliqué la star des platines néerlandaise.

Une déclaration forte qui en dit long sur l'admiration qui lui est portée. Il faut dire que David Guetta avait essuyé beaucoup de critiques à l'époque de ce mélange encore jamais vu. Certains considéraient sa musique comme étant trop commerciale. Mais force est de constater qu'elle réunit toujours autant de monde. Preuve en est puisque David Guetta a été élu meilleur DJ du monde par le prestigieux magazine DJ Mag à trois reprises, en 2011, 2020 et 2021.