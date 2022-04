Swedish House Mafia à l'Accor Arena : qui va assurer la première partie ?

Moth To A Flame, One, Don't You Worry Child, Save The World... Tous ses tubes sont signés par la Swedish House Mafia et résonneront le mardi 10 octobre 2022 dans l'Accor Arena lors du concert des trois DJs suédois, en partenariat avec Fun Radio. Si la billetterie bat actuellement son plein, une nouvelle information va convaincre les indécis. En effet, Alesso assurera la première partie du show dans la capitale française.

Âgé de 30 ans, cet autre DJ suédois a de nombreux tubes à son actif comme Calling avec Sebastian Ingrosso, If I Lose Myself en compagnie des OneRepublic, Under Control avec Calvin Harris, Hereos en featuring avec Tove Lo ou encore récemment When I'm Gone ave Katy Perry. Et ce n'est pas terminé puis ce vendredi 22 avril, Alesso et Zara Larsson dévoileront ensemble Words.

De son côté, la Swedish House Mafia continue de faire la Une de la presse musicale avec la sortie de l'album Paradise Again et un show exceptionnel qui s'est déroulé au festival Coachella en compagnie de The Weeknd. Qu'on se le dise, on a attendu longtemps avant de revoir la SHM, mais cette fois-ci, ils sont lancés et rien ne peut les arrêter.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !