Ed Sheeran est l'artiste le plus diffusé sur toutes les radios du monde

Et un trophée de plus pour Ed Sheeran. La plateforme spécialisée dans l'industrie musicale Viberate a dévoilé une étude portant sur les artistes les plus diffusés sur 24.000 radios du monde lors des 12 derniers mois. Ed Sheeran arrive en tête avec un total de 4,3 millions de diffusions grâce à ses tubes Bad Habits ou encore Shivers.

Le Britannique a coiffé Dua Lipa pour 100.000 diffusions de plus. The Weeknd complète le podium avec trois millions de passages. Ces derniers jours, Ed Sheeran a fait la Une de l'actualité puisque le Sunday Times a expliqué qu'il était le plus gros contribuable du Royaume-Uni avec plus de 15 millions d'euros payés en 2021.

Il s'est également confié sur la chaîne YouTube Hodinkee et a expliqué qu'il ne possédait plus de téléphone depuis 2015 : "Mon téléphone m’envahissait et me rendait triste. Quand je m’en suis débarrassé, c’était comme si un poids s’était envolé…". Enfin, il vient de décrocher un rôle dans Sumotherhood, une comédie d'action, dont la date de sortie n'a pas encore été annoncée.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 01 Février 23:48

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !