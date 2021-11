VIDÉO - DJ Snake dévoile la vraie version de "A Different Way" avec Ed Sheeran

DJ Snake dévoile la vraie version de "A Different Way" avec Ed Sheeran

Une petite perle cachée refait surface. Alors que sa carrière se porte au mieux, DJ Snake a décidé de régaler ses fans en dévoilant de façon totalement improvisée une version inédite de son titre A Different Way, sorti en 2017 et disponible sur son deuxième album Carte Blanche. Sur cette dernière, on retrouve, non pas la voix de Lauv, mais celle de la superstar de la pop Ed Sheeran.

En effet, le morceau devait initialement sortir avec le chanteur britannique, parolier de la chanson, comme l'a indiqué DJ Snake en vidéo sur compte Snapchat. "Pour les gens qui ne le savent pas, c'est Ed Sheeran qui a écrit A Different Way, mais pour des raisons de planning, c'était très compliqué pour Ed de rester sur la chanson. Au final, je l'ai sortie avec quelqu'un d'autre dessus. Mais j'ai toujours gardé l'enregistrement. Bon, ça me fait un peu mal au cœur à chaque fois parce que le morceau aurait été dix fois plus gros avec lui dessus", a raconté l'artiste avant d'en dévoiler un extrait.

Une version sublime qu'on aurait évidemment voulu voir paraître et qui aurait probablement rencontré un succès bien plus important. Pour rappel, le morceau avait été dévoilé en grande pompe par le DJ français en septembre 2017. C'est lors de son set sur l'Arc de Triomphe, véritable symbole parisien pour ce natif du Val-d'Oise, que le titre avait été présenté pour la toute première fois. À ce jour, le clip vidéo de A Different Way cumule plus de 170 millions de vues sur YouTube.