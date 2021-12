Ed Sheeran : Va-t-il se mettre au latino avec Camila Cabello et J Balvin ?

On a tous fredonner les paroles de Bad Habits et Shivers cette année. Ed Sheeran a de nouveau trusté les premières places des charts avec son album =. L'Anglais a su évoluer musicalement en incorporant des sonorités électro dans ses derniers morceaux. "Dans les moments de crise, j'ai toujours pensé que la musique qui vous rend heureux et qui vous fait tout oublier est gagnante. En ce moment, la musique dance est de retour de manière très forte. (...) Quand vous voyez un artiste comme Ed Sheeran faire un retour avec ce genre de musique électro sur son dernier morceau, ce n'est pas un hasard" avait même confié David Guetta au magazine Billboard.

Et après s'être aventuré sur des sons rythmés, Ed Sheeran pourrait aller vers un nouveau domaine le concernant : celui du latino. Dans une interview pour la radio espagnole Los 40, le chanteur de Shape Of You s'est confié : "Camila Cabello vient de m'envoyer une chanson aujourd'hui. Je vais l'écouter pour voir si j'ai des nouvelles idées pour elle. J'ai aussi connu J Balvin dans une salle de sport à New York et nous sommes devenus amis. Nous nous envoyons des idées chacun, mais il n'y a rien de concret pour le moment. J'adorerais travailler avec lui."

Ed Sheeran pourrait ainsi rejoindre la longue liste des stars à suivre le phénomène latino. Ces derniers mois, David Guetta, les Black Eyed Peas ou encore plus récemment The Weeknd, qui chante en Espagnol sur La Fama avec Rosalia, s'y sont essayés avec brio.

