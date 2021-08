Elektric Park : découvrez la programmation complète du festival

Préparez-vous à danser au rythme des meilleurs sons électro. La fête commence à réinvestir certains lieux pour le plus grand plaisir des passionnés de musique en manque de concerts et festivals depuis la secousse épidémique qui a frappé de plein de fouet les populations du monde entier en 2020. Un an et demi plus tard, organisateurs et organisatrices de festivals de musique se démènent pour offrir une parenthèse de fraicheur qui nous avait tant manqué.

C'est dans ce contexte un peu particulier que l'Elektric Park revient sur le devant de la scène ce week-end du 4 et 5 septembre. Avec un line-up qui en ravira plus d'un (Bob Sinclar, Kungs, Purple Disco Machine, Ofenbach, Vladimir Cauchemar, Busy P ou bien encore Dr. Peacock) et une scénographie très travaillée, nul doute sur le fait que bon nombre de passionnés de musique y trouveront leur compte.

Dans l'ordre, il vous sera possible de retrouver les artistes suivants : Vintage Culture (14h-15h, samedi), Boston Bun (15h-16h, samedi), Busy P B2B Molecule, (16h-17h15, samedi), Purple Disco Machine (17h15-18h30 samedi), Polo &Pan (18h30-19h30, samedi), Wearebrut (19h30-20h30, samedi), Vladimir Cauchemar (20h30-21h30, samedi), The Bloody Beetroots (21h30-22h45, samedi), Mandragora (22h45-00h00, samedi), Salut C'est cool (12h15-13h45, dimanche), Klingande (13h45-15h00, dimanche), Upsilone (15h-16h, dimanche), Kungs (16h-17h, dimanche), Ofenbach (17h30-19h, dimanche), Bob Sinclar (19h-21h, dimanche).