Feder sur Fun Radio : "'Me, Myself and Miami' m'a causé beaucoup de problèmes"

Hadrien Federiconi, alias Feder est de retour avec un nouveau morceau. Le DJ français originaire de la ville de Nice avait dévoilé en mars 2022 la pépite Strangers, découvert sur Fun Radio. Un morceau d'une douceur absolue que l'artiste nous avait présenté lors de son passage dans nos studios. Bien décidé à faire de nouveau danser la foule, Feder revient avec la chanson Me, Myself and Miami. Un titre tout aussi efficace que le précédent dont les couleurs musicales se ressemblent.

"Me, Myself and Miami devait arriver un peu avant. Mais avec l'été, j'ai beaucoup joué. Il était donc temps de sortir un nouveau morceau. J'avais envie d'apporter cet univers le plus rapidement possible. (...) Cette musique m'a causé beaucoup de problèmes parce que d'habitude je peaufine énormément mes sons. Et ce son-là, tel que vous l'entendez il n'y a rien qui a été rajouté après", a expliqué l'artiste au micro de Fun Radio.

Un EP verra très bientôt le jour. Pour l'heure aucune date de sortie n'a été dévoilée par Feder.