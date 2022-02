Feder sur Fun Radio : "J'ai créé un jeu vidéo quand j'ai attrapé le Covid-19"

Il compte bien surprendre son public. Feder ne fait rien comme les autres et le prouve une nouvelle fois. Le DJ français originaire de la ville de Nice dévoile ce 11 février un nouveau titre. Baptisé Strangers, celui-ci tranche du registre auquel l'artiste nous avait habitués. "Aujourd'hui vous découvrez un nouveau style [de sa musique, ndlr] où je m'amuse. C'est dans l'air du temps. Ce côté rétro, synth-wave, années 80. J'ai construit un délire tout autour de ça et j'ai hâte de vous faire écouter la suite", a-t-il expliqué sur l'antenne de Fun Radio.

Un nouveau style musical qui inspire visiblement beaucoup le DJ puisqu'un jeu vidéo est en préparation. Feder s'est, en effet, amusé à créer tout un univers vidéoludique autour de cette musique dont il a pris goût. "Je fais ça avec une équipe. Lorsque j'ai attrapé le Covid-19, au lieu de regarder des séries toute la journée, j'ai commencé à me faire une formation. J'ai regardé comment on faisait pour créer un jeu, comment on fait de la 3D."

Une démarche pleine d'humilité qui démontre à quel point Feder aime se renouveler. Pour l'heure, aucune de sortie n'est annoncée. "Il sortira peut-être en même temps que mon EP, mais je n'ai pas encore de date à vous donner."