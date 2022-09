Test de "NBA 2K23" : le meilleur épisode de la série ni plus ni moins

C'est un peu le rituel de chaque rentrée. L'arrivée du nouveau NBA 2K est hautement attendu par tous les fans de basket-ball. Et pour cause, en plus de 20 ans d'existence, le jeu a su s'imposer comme la meilleure simulation de basket sur consoles. Grâce à un système de jeu novateur et une réalisation soignée, le titre de 2k Games [studio en charge du développement, ndlr] a conquis les joueuses et joueurs du monde entier.

Le précédent opus (NBA 2K22) était déjà une franche réussite sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Plus en forme que jamais, et avec une jolie palette de nouveautés en plus, ce nouvel épisode compte bien enfoncer le clou et ainsi éteindre définitivement la concurrence (bien que timide depuis quelques années). Animations, graphismes, effets visuels en tout genre. NBA 2K23 nous a pleinement conquis.

Pour les fans de ballon orange, il serait une véritable hérésie de passer à côté de cet épisode. Le meilleur de la série. La rédaction de funradio.fr vous dévoile point par point son avis sur ce NBA 2K23.

Une claque visuelle encore plus poussée

Ce nouvel épisode de NBA 2K ne déçoit pas visuellement. Les graphismes sont d'une propreté absolue et nous offre la réelle sensation de regarder un vrai match de basket une fois de plus. Les maillots qui bougent au grès des mouvements des joueurs, les gouttes de sueur sur les visages des athlètes (encore plus accentuées), les animations faciales et autres détails apportés sont saisissants. Michael Jordan n'a jamais été aussi beau que dans cet opus. Le jeu rend clairement honneur à la génération de consoles actuelle.

On apprécie également tout ce système d'animation mis en place pour rendre les matchs plus vivants. Chaque quart-temps est entrecoupé de séquence de divertissement. Pom-Pom girls, danseurs (mention spéciale pour l'apparition du groupe Jabbawockeez), mascotte géante... Bref, le jeu regorge de détails incroyables qui rendent l'immersion encore plus totale.

Côté animations, c'est une fois de plus un sans faute pour 2K Games qui clairement maîtrise son sujet. Lebron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Russell Westbrook, James Harden, Devin Booker et bien d'autres bénéficient de leurs propres animations toutes plus impressionnantes les unes que les autres. La décomposition des mouvements et les petites mimiques des stars sont merveilleusement bien retranscrites comme l'an passé, voire plus poussées.

Un gameplay perfectionné

Le système de jeu de NBA 2K23 reste dans la droite lignée de ce que nous avait proposé le précédent épisode. Il faut dire que le gameplay simulation proposé par 2K Games est l'ADN même du titre. Quelque peu fustigé en raison de son manque d'animations, le jeu dévoile cette année de nouveaux mouvements, comme la possibilité de s'accrocher plus longtemps à l'arceau du panier, de dunker d'une nouvelle manière, de contrer ses adversaires en pleine course... Les possibilités de jeu sont donc particulièrement variées.



Le système de jauge a également été revu afin d'en proposer une version plus juste. Le timing est en effet un peu plus exigeant. Il n'en reste pas moins accessible pour ceux qui découvrent la franchise puisqu'un mode Semi-Pro a fait son apparition. De quoi permettre aux novices de s'essayer en douceur à des adversaires plus féroces.

Un contenu Jordanesque

Comme dans chaque épisode, Visual Concepts [en charge du développement du jeu] veille à offrir un contenu toujours aussi gargantuesque. Cette édition 23 est la plus généreuse qu'il nous ait été donné de voir. Entre le mode carrière, le Jordan challenge (vous permettant de revivre les plus beaux moments de la carrière sportive de l'icône du basket), le MyNBA ou bien le My Team, vous en aurez pour votre argent.



Si le fait de voir apparaître Michael Jordan sur la jaquette du jeu (dans son édition spéciale) pouvait paraître prétentieux de la part de 2K Games, force est de constater que le titre est bel et bien à la hauteur de l'athlète. Légendaire. NBA 2K23 est le meilleur épisode de la série sorti à ce jour. Un pur régal pour les fans de basket.