Fun Radio Ibiza Experience : l'Accor Arena brille de mille feux au rythme du son électro

Une pluie de stars internationales dans la capitale française réunies dans un seul but : faire danser la foule pour l'événement musical électro de cette fin d'année, Fun Radio Ibiza Experience. Deux ans que l'événement le plus attendu de l'année pour tous les fans de musique électronique se voit être repoussé en raison de la lourde épidémie de Covid-19. Voilà qu'il est enfin possible de revivre ce que beaucoup pensaient lointain : la communion musicale dans une enceinte pouvant accueillir près de 15.000 spectateurs.

Dans une ambiance incroyable, certains des meilleurs DJ de la planète ont mixé leurs plus beaux titres devant une foule surexcitée de revoir leurs artistes préférés présents physiquement devant eux. Lucas & Steeve, Lost Frequencies, Europa (Martin Solveig et Jax Jones), Showtek, Dimitri Vegas & Like Mike et Martin Garrix ont conquis le cœur des auditeurs et auditrices de Fun Radio.

Durant plus de trois heures, ces artistes électro à la résonance forte ont pu offrir le meilleur d'eux-mêmes dans la prestigieuse salle de l'Accor Arena - où les deux éditions de Fun Radio Live Stream Experience avaient pris place en 2021. Pour revivre ce concert d'exception, écoutez le podcast disponible ci-dessus.