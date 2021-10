Fun Radio Ibiza Experience : où et comment suivre le concert en direct de l'Accor Arena ?

C'est l'événement musical de cette fin d'année 2021. Après moult reports en raison de l'épidémie mondiale de Covid-19, les fans de musique électronique sont enfin récompensés de leur attente. Fun Radio Ibiza Experience arrive bel et bien, jeudi 21 octobre, dans l'enceinte de l'Accor Arena et compte bien secouer la capitale française avec sa folle programmation.

Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Europa (Martin Solveig et Jax Jones), Lost Frequencies, Showtek et Lucas & Steve s'apprêtent à enflammer la prestigieuse salle parisienne pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et auditrices. Durant 4 heures de show, les meilleurs DJ de la planète n'auront qu'une seule mission : celle de vous faire danser toute la soirée.

Pour suivre ce concert événement, il vous suffit d'écouter l'antenne de Fun Radio dès 19h afin de ne pas manquer le début du show qui commencera à partir de 20h. L'ensemble des mix est à suivre également sur tous nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) et en vidéo et en audio sur le site funradio.fr et l'application mobile Fun Radio.