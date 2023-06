Garorock 2023 : Dates, noms, prix... Ce qu'il faut savoir sur le festival

L'un des plus gros festivals de l'Hexagone. Garorock a su imposer un style très particulier grâce à sa programmation éclectique, mélangeant différents genres. Depuis sa création en 1997, le festival est devenu une véritable référence musicale réunissant certains des plus grands noms de la musique.

Bien décidés à offrir une nouvelle édition pleine de surprises, les organisateurs ont convié, cette année 2023, des artistes incontournables. On note ainsi la venue de David Guetta, Feder, Fred Again, Pedro Winter, Skrillex, mais aussi Adé, Lomepal, Louise Attaque, Pomme, ou bien encore Gazo. Un cocktail détonnant qui ravira à coup sûr les milliers de festivaliers qui seront sur place et profiteront des cinq scènes proposées.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient faire la fête à Marmande, du 29 juin au 2 juillet, il vous suffit de récupérer les dernières places sur le site Internet de Garorock. Comptez 60 € pour le Pass 1 jour, 120 € pour le Pass 2 jours, 170 € pour le Pass 3 jours, et 220 € pour le Pass 4 jours.