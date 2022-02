"GTA 6" : Rockstar Games confirme le développement du jeu vidéo phare

Dire que GTA 6 est attendu de pied ferme par les joueurs et joueuses du monde entier est un doux euphémisme. Il faut dire que Rockstar Games sait se faire désirer puisque le précédent volet date de 2013. Voilà donc près de neuf années que nous trépignons d'impatience de découvrir une nouvelle expérience vidéoludique marquante comme sait si bien souvent nous le proposer le studio de développement américain. Après moultes rumeurs, voilà que Rockstar Games sort de sa grotte afin d'officialiser enfin le travail fourni par ses équipes.

C'est via un tweet, publié ce vendredi 4 février, que le célèbre studio a souhaité rassurer les fans de la licence. "Avec la longévité jamais vue de GTA V, nous savons que beaucoup d'entre-vous nous ont demandé des nouvelles du prochain épisode de la saga. À chaque projet que nous lançons, nous avons la volonté de nous dépasser toujours plus et de produire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Nous sommes fiers de vous confirmer que le développement du prochain opus de Grand Theft Auto est bien entamé."

Une nouvelle qui aura de quoi rassurer tous les amoureux de la mythique licence apparue pour la première fois en 1997. Le cinquième épisode, sorti sur PS3 et PS4, s'est écoulé à plus de 155 millions d'exemplaires. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été annoncée.