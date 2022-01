Les fans de Pokémon sont aux anges. Ce vendredi 28 janvier 2022, Légendes Pokémon : Arceus sera disponible sur la Nintendo Switch. L'événement est mondial et fait déjà partie des sujets les plus populaires sur les réseaux sociaux. Notre émission de 16h à 19h, Le Studio Fun Radio, vous a proposé d'en savoir plus sur cette saga dans sa rubrique "3 trucs à savoir sur...".

Les origines

Les Pokémon sortent de l’imagination du Japonais Satoshi Tajiri. C’est lui qui a inventé ce concept et pour ça, il s’est inspiré de son enfance. Petit, il avait un élevage de criquets avec lesquels il faisait des courses. Tajiri s'est rendu compte que les criquets les plus vieux gagnaient les courses. C'est comme ça que l'idée lui est venue d'inventer les Pokémon : des animaux qui tiennent dans nos poches, dans des Pokéballs, et avec lesquels on fait des collections.

Une enquête...

Vous ne le saviez pas, mais une enquête de police a été ouverte à cause de la série Pokémon. En 1997, un épisode a envoyé 700 jeunes à l'hôpital pour des crises d’épilepsie, d’aveuglements, et parfois même de pertes de connaissance. La raison ? Des effets visuels utilisés durant l'épisode ! La série a dû être arrêtée durant quatre mois, le temps de l'enquête.

Des chiffres impressionnants

C’est une des franchises les plus populaires de tous les temps : plus de 368 millions de jeux vidéo vendus dans le monde, ainsi que 30 milliards de cartes à collection depuis le lancement en 1996. C’est la saga la plus lucrative avec un chiffre d'affaires estimé à 90 milliards d'euros, devant Hello Kitty et Winnie l’Ourson.

