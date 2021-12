"Horizon Forbidden West", "Zelda", "God of War : Ragnarök"... Les jeux vidéo attendus en 2022

Ils vont indéniablement marquer l'année vidéoludique 2022. Les constructeurs Sony, Microsoft ou bien encore Nintendo vont dévoiler bon nombre de nouveaux jeux vidéo. Des titres d'action, d'aventure ou bien encore de course, les douze prochains mois réservent de bien belles surprises aux joueurs et joueuses.

Vous aventurez-vous dans les recoins perdus du vaste monde enchanteur de Elden Ring ? Irez-vous arpenter le bitume de nombreuses pistes de course avec de sublimes modèles de voitures avec Gran Turismo 7 ? Ou bien oserez-vous retourner dans l'univers onirique du royaume d'Hyrule dans la suite des aventures de Link avec The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 ?

La rédaction de Fun Radio vous propose de découvrir les jeux qui marqueront à coup-sûr l'année 2022. Que vous soyez fans de jeux d'aventure ou de jeux de combat cette sélection est faite pour vous.

1. "Horizon Forbidden West"

L'une des grosses claques vidéoludiques de 2022, à n'en pas douter. Après nous avoir livré un premier épisode très prometteur en 2017, Guerrilla Games [développeur du jeu, ndlr], s'apprête à nous renvoyer dans l'univers trépidant d'Horizon. Vous y incarnez le personnage d'Aloy, une guerrière expérimentée qui, armée de son arc, va tout faire pour sauver le reste de l'Humanité déjà bien amoindrie après une catastrophe mondiale. Dans cette suite, notre personnage principal devra s'aventurer dans l'Ouest interdit, une zone très dangereuse.

De ce que laisse transparaître les premières images du jeu, le titre est monstrueusement beau. Le réalisme est beaucoup plus prononcé. Effets de lumières et autres animations sont saisissantes. La jungle luxuriante mêlée aux gigantesques machines présentent dans le jeu a de quoi impressionner. Bénéficiant d'un gameplay à la 3e personne, Horizon Forbidden West fait partie des titres à ne surtout pas manquer en 2022.

Disponible le 18 février 2022, uniquement sur PlayStation 4 et 5.

2. "Sequel to The Legend of Zelda : Breath of the Wild" :

Sûrement l'un des jeux les plus attendus de l'année 2022. Sequel to The Legend of Zelda : Breath of the Wild a confirmé son existence lors de l'E3 2021 dans un sublime trailer mettant en lumière le magnifique travail de Nintendo pour cette nouvelle aventure de Link. La première, sortie en 2017, avait conquis le public et la presse. Une réalisation soignée, un gameplay calibré, et un univers enchanteur, Zelda Breath of The Wild fait incontestablement partie des titres les plus marquants de la Nintendo Switch.

Dans cette suite, on distingue que l'aventure prendra place dans les cieux qui surplombent Hyrule. Visuellement, le titre de Nintendo est toujours aussi beau. On a qu'une hâte : mettre nos mains sur ce nouvel épisode qui s'annonce comme étant magique.



Disponible en 2022, uniquement sur Nintendo Switch.

3. "God of War : Ragnarök"

La suite des aventures de Kratos fait déjà chavirer le cœur des gamers. Après un épisode d'une sublime qualité, paru en 2018 sur PS4, voilà qu'une suite, annoncée en septembre 2020 au travers d'un teaser très bref, pointe le bout de son nez. Et avec elle son armada de nouveautés. Des graphismes évidemment plus poussés, un scénario encore plus profond, des personnages encore plus attachants et un gameplay plus étoffé. C'est à n'en pas douter le titre le plus attendu actuellement, toutes plateformes confondues.



Disponible en 2022, uniquement sur PlayStation 4 et 5.



4. "Gran Turismo 7"

Alors que Forza Horizon 5 a fait succomber tous les gamers du monde grâce à un épisode d'une qualité plus que remarquable, Gran Turismo 7 devra rallier d'innombrables fans de la licence à sa cause. Après 9 ans d'absence, la série automobile de Sony revient sur le devant de la scène. Avec des circuits et voitures toujours aussi bien modélisés, la simulation de course automobile tentera de faire aussi bien que l'exclusivité de Microsoft.



Disponible en 2022, uniquement sur PlayStation 4 et 5.



5. "Elden Ring"

Un jeu très exigeant. Elden Ring, nouvelle licence de FromSoftware [déjà en charge de Dark Souls, Bloodborne et Sekiro] compte bien vous immerger dans son univers dark fantasy très prometteur. De la magie, des dragons, des armes de chevaliers, une monture pour explorer ce vaste monde. Nul doute sur les intentions du jeu. Vous êtes bel et bien dans une aventure digne de la série Game of Thrones.





Disponible le 25 février 2022, sur PlayStation, Xbox et PC.



6. "Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard"

Vous avez toujours rêvé de vous aventurer dans les couloirs de Poudlard ? Avalanche Software l'a fait. Le monde fantastique d'Harry Potter au creux de votre manette. Certains pensaient cela utopique et pourtant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard arrive en 2022. Ce jeu de rôle vous glissera dans la peau d'un apprenti sorcier dans la célèbre école de magie. Le titre, édité par Warner Bros. Games, proposera une histoire encore jamais vue. On trépigne d'impatience d'explorer ce magnifique monde ouvert.



Disponible 2022, sur PlayStation, Xbox et PC.



7. "Forspoken"

Une nouvelle licence très dynamique. Développé par Luminous Productions, filiale du géant Square Enix, le jeu s'avère particulièrement jouissif. C'est rapide, joli et efficace. L'héroïne que l'on incarne dispose de plusieurs grands pouvoirs assez impressionnants. L'univers proposé semble intéressant et ne présage que du bon pour la sortie du titre.



Disponible le 25 mai 2022, sur PlayStation et PC.



8. "Starfield"

La grosse exclusivité de Bethesda à l'ambition bien assumée. Très fort dans la création d'univers prenant et unique, le célèbre studio de développement (racheté par Xbox pour la coquette somme de 7,5 milliards de dollars), dévoile sa nouvelle licence dont on avait eu écho. La bande-annonce donne très clairement envie puisqu'il est question d'un jeu à l'esthétique particulièrement soignée.



Casque de cosmonaute, vaisseau spatial et autres robots viennent planter le décor de ce nouveau-né du studio américain à l'origine de The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4. Pour l'heure, on ne sait que très peu de choses sur le titre, mais la première bande-annonce donne déjà très envie de parcourir cet univers cosmique.



Disponible le 11 novembre 2022 sur Xbox et PC.