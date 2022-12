Idées cadeaux Noël 2022 : les 5 objets à glisser sous le sapin pour les fans de musique

Noël approche et vous ne savez pas quoi offrir à vos proches qui sont passionnés de musique. Fun Radio vous propose une sélection de cinq cadeaux très variés qui raviront à coup sûr votre entourage.

Qu'il soit question d'un livre, d'une place de concert, d'un jeu de société bien particulier, d'un vinyle bien trouvé ou d'un voyage unique à Stockholm pour découvrir un merveilleux musée consacré à l'un des plus grands DJ de tous les temps, notre liste de cadeaux trouvera bel et bien preneur.

Fun Radio vous dévoile les cadeaux incontournables de Noël à adresser aux fans de musique.

1. Des places pour Fun Radio Ibiza Experience

Que diriez-vous de vivre une soirée d'Ibiza, mais sans prendre l'avion pour se rendre en Espagne ? C'est ce que nous vous proposons avec notre septième édition de Fun Radio Ibiza Experience qui se déroulera à l'Accor Arena le vendredi 28 avril 2023. Steve Aoki et KSHMR ont d'ores et déjà été annoncés dans le line-up, mais d'autres DJs connus mondialement les rejoindront. Les billets démarrent à partir de 39 euros sur funradioibizaexperience.fr. Vous vous en souviendrez longtemps de cette soirée.

Fun Radio Ibiza Experience revient le 28 avril 2023 Crédit : Beranger Tillard

2. Des vinyles, le cadeau tendance

Aujourd'hui, tout le monde écoute de la musique, soit sur son smartphone, soit à la radio. Mais ces dernières années, le vinyle fait son retour gagnant dans les maisons françaises. Les puristes apprécieront le son particulier de ce type de disque, tandis que d'autres les utiliseront comme des objets de collection. Les Daft Punk, Dua Lipa, Madonna, Lady Gaga ou encore Stromae, The Avenir, Stardust et Jax Jones, vous trouverez votre bonheur sur de nombreuses boutiques en ligne avec des prix n'excédant pas les 30 euros.

Random Access Memories en format vinyle Crédit : Columbia

3. David Guetta en 197 pages

La carrière incroyable de David Guetta a été retracée l'année dernière par le journaliste Marc Dolisi. Dans cette biographie, vous verrez, qu'avant de devenir, le DJ numéro 1 de la planète, était souvent un homme de l'ombre dans les années 90 et que rien ne le prédestinait à un tel destin. Disponible pour moins de 20 euros aux éditions Hugo Doc.

Marc Dolisi dévoile la biographie de David Guetta Crédit : Hugo Doc

4. Un Monopoly "caliente"

J. Balvin est un des artistes les plus respectés en matière de son latino. Mais saviez-vous que sa boutique en ligne proposait des objets incroyables ? Aux côtés de t-shirts, casquettes et pulls, vous retrouverez un ballon de basket avec le logo du chanteur, mais également un Monopoly à son effigie où vous devrez acheter ses tubes. https://shop.jbalvinmerch.com/

J. Balvin dévoile son Monopoly Crédit : Monopoly

5. Sur les traces d'Avicii

C'est le cadeau le plus cher, mais probablement celui qui vous marquera le plus. Stockholm accueille en effet l'Avicii Experience, un musée autour de l'artiste électro qui a marqué toute une génération grâce à son talent et ses tubes. Vous pourrez retracer la vie et le monde musical de Tim Bergling, son vrai nom, avec des objets qui lui ont appartenu ou en découvrant des musiques inédites. Il est possible de réserver des places pour toute l'année 2023 pour environ 20 euros (tarif adulte). Mais c'est sans compter le voyage dans la capitale suédoise...

Avicii Experience vient d'ouvrir Crédit : Jonathan NACKSTRAND / AFP