"Je n'ai pas fait 'Les Marseillais' sur W9 pour l'argent", raconte Bebew (Greg)

Paga et Bebew sont de retour sur Fun Radio. Comme indiqué lors de leur arrivée sur notre antenne, les deux complices, figures incontestées du programme de W9 - Les Marseillais - prennent le contrôle de la station un dimanche par mois en compagnie d'Alice. Pendant 3 heures, le duo évoquent les coulisses de leur métier, se prêtent à des jeux avec les auditeurs et auditrices, et dévoilent des anecdotes insoupçonnables sur les dessous de la télé-réalité.

Dans ce nouvel épisode, Paga et Bebew ont répondu à une question qui leur a souvent été posée : peuvent-ils oui ou non prendre contact avec leurs proches pendant les tournages des Marseillais ? "Oui, on a un jour off qui est le dimanche. Et le dimanche, on est en contact avec notre famille parce qu'on a besoin de prendre de leurs nouvelles. On n'a pas du tout nos téléphones le reste de la semaine. Lorsqu'on prend contact avec nos proches, il y a une nounou qui surveille ce qu'on dit parce que c'est très important de garder la confidentialité du programme. (...) On est tout le temps surveillé", ont expliqué les deux stars du show de W9.

Une transparence totale qui témoigne de leur sincérité à partager aux auditeurs et auditrices de Fun Radio leur quotidien de candidat de télé-réalité. Plus loin, Greg est même revenu sur sa participation absolument pas prévue dans le programme des Marseillais. "Je ne pensais pas faire du tout de la télé-réalité. À la base je travaillais dans la cuisine et puis j'ai travaillé dans un magasin de vêtements. (...) Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et je n'ai pas du tout fait ça pour l'argent puisque les placements de produits n'existaient pas trop encore. Je recherchais une nouvelle expérience", a confié le jeune homme de 27 ans.