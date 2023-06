JEU CONCOURS - Le son de la semaine : gagnez votre rencontre à Ibiza avec David Guetta

Un cadeau d'exception. Fun Radio vous offre la possibilité de partir à Ibiza afin de rencontrer l'une des plus grandes stars de la musique électronique : David Guetta. Vous aurez ainsi la possibilité de faire la fête avec lui lors d'une soirée exceptionnelle.

Pour prétendre à cela, rien de plus simple. Il vous suffit d'écouter chaque jour l'antenne de Fun Radio. Une fois que vous entendez le titre Baby Don't Hurt Me, de David Guetta feat. Anne-Marie, Coi Lera, envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS). Rendez-vous entre 16h et 19h pour connaître le nom du gagnant. N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment... seulement sur Fun Radio.

Votre soirée et votre rencontre avec David Guetta à Ibiza, ça se gagne avec Le son de la semaine, sur Fun Radio.