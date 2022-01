Kungs promet un single et un album "très bientôt"

En 5 ans, Kungs s'est imposé comme un DJ majeur en France et dans le monde grâce à ses tubes This Girl, Don't You Know ou encore Never Going Home. Valentin Brunel, c'est son vrai prénom, ne compte pas s'arrêter là et vient de publier cette phrase sur Instagram : "Album coming soon, new single coming very soon." En clair, le deuxième album de sa carrière sera prochainement disponible et un nouveau titre va très bientôt arriver, probablement avant fin février.

Kungs s'était rendu dans un studio de musique à Berlin entre fin septembre et mi-octobre pour terminer son opus. Outre son album, Kungs sera également à l'affiche de Tomorrowland Winter du 19 au 26 mars 2022 à l'Alpe d'Huez. En attendant, nous vous invitons à vous brancher non-stop sur Fun Radio pour écouter sa dernière production, Lipstick.

