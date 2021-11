Tomorrowland Winter 2022 : comment réserver vos places

On attendait cet événement depuis 2019. Tomorrowland Winter, l'édition hivernale du plus grand festival électro du monde, arrive dans quelques semaines chez nous. Plusieurs grands noms du monde électro ont déjà été annoncés dans le line-up comme Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Kungs, Lost Frequencies, Martin Solveig, Ofenbach ou encore Paul Kalkbrenner.

Les festivaliers pourront profiter des fameuses pistes de ski de l'Alpe d'Huez en journée. Les scènes seront installées à plus de 2000 mètres d'altitude et seront, bien entendu, accessibles à tout le public, y compris les non-skieurs. À l'inverse de la première édition, la mainstage [la scène principale, ndlr], sera cette fois-ci couverte et chauffée pour profiter des DJs set en soirée.

Pour pouvoir vivre ce moment unique, Tomorrowland a mis en vente des packages avec hébergement et des accès au festival sur 4 et 7 jours courant septembre. Malheureusement, tous les stocks sont déjà épuisés. Mais, bonne nouvelle, la billetterie pour obtenir un Pass Festival à la journée ouvre ce jeudi 4 novembre à partir de 11h00. Vous pouvez choisir entre le 23, 24 ou 25 mars, tout en profitant d'un accès aux remontées mécaniques au prix de 154 euros par personne. Attention, une quantité limitée de billets sera vendue uniquement sur tomorrowland.com.



