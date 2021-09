La collaboration entre Gorillaz et Bad Bunny est confirmée

Vous souvenez-vous de Gorillaz ? Ce groupe venu d’Angleterre a connu un immense succès entre 2000 et 2005 notamment avec ses titres Clint Eastwood ou encore Feel Good Inc. Ses deux membres, Damon Albarn et Jamie Hewlett ont, depuis, continué leur carrière en sortant de nombreux morceaux. Et c’est désormais officiel, une collaboration avec Bad Bunny sera dévoilée dans les prochains mois.



C’est Damon Albarn, créateur de Gorillaz, qui l’a confirmé auprès du média mexicain Warp : "J’étais récemment en Jamaïque et j’ai enregistré une chanson avec Bad Bunny. C’est quelque chose d’excitant pour l’année prochaine. Ce titre sera le premier single d’un nouveau projet. Je ne sais toujours pas quand il sortira, ni comment on va le lancer, mais on l’a fini et c’est plus ou moins une chanson latino. C’est Bad Bunny qui rencontre Gorillaz. C’était fantastique de travailler avec lui, c’est un gars très talentueux."



Bad Bunny occupe la scène latino depuis 2008 et vient de connaître de nombreux succès depuis 2020 avec Dakiti, Un Dia en compagnie de J. Balvin et Dua Lipa ou encore La Noche De Anoche avec Rosalia. Récemment, le Portoricain a sorti Volvi en compagnie du groupe Aventura, connu pour le succès Obsesion en 2004, et sera à l'affiche de Narcos: Mexico sur Netflix le 5 novembre.