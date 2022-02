La Swedish House Mafia annonce que son album est terminé

"Album is done". Ces trois mots ont enflammé Twitter. En écrivant "l'album est fini", la Swedish House Mafia confirme donc la sortie de Paradise Again pour 2022. Certaines sources évoquent un release autour du 15 avril, mais aucune date n'a été annoncée. Le trio de DJs suédois travaille sur cet opus depuis quatre ans. On sait déjà que les titres It Get's Better, Lifetime et Moth to a Flame seront présents sur l'opus. Un track avec Sting a également été annoncé et devrait probablement sortir avant l'album.

"Nous avons travaillé avec des artistes au talent incroyable sur cet album. Nous sommes tellement impatients de dévoiler ça au public. Je ne peux hélas pas vous dévoiler de noms pour le moment, mais il y a une très grande liste. (...) Nous avons fait 50 morceaux pour en garder 14 ou peut-être plus" nous avait confié Steve Angello en décembre 2021 lors d'une interview notre émission Le Studio Fun Radio entre 16h et 19h.

En plus de cet album, la Swedish House Mafia va se lancer dans une tournée mondiale avec un passage par l'Accor Arena de Paris, le 10 octobre 2022 avec Fun Radio. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

