Swedish House Mafia : une collaboration exceptionnelle avec Sting en préparation

Après It Gets Better, Lifetime et Moth To a Flame, dévoilés en 2021, le prochain single de la Swedish House Mafia s'appellera Redlight. Sur Discord, une messagerie instantanée très populaire, Sebastian Ingrosso a annoncé que ce morceau sera en collaboration avec Sting et qu'il sera bientôt disponible. Il s'agira donc d'un événement mondial tant la portée de tous ses artistes réunis est grande partout sur la planète. On se rappelle que durant l'été 2021, Martin Garrix avait frappé un autre coup similaire avec Bono de U2 sur We Are The People, l'hymne de l'Euro de football.

Ce titre sera inclus dans l'album Paradise Again qui est attendu pour le printemps. "Nous avons travaillé avec des artistes au talent incroyable sur cet album. Nous sommes tellement impatients de dévoiler ça au public. Je ne peux hélas pas vous dévoiler de noms pour le moment, mais il y a une très grande liste. (...) Nous avons fait 50 morceaux pour en garder 14 ou peut-être plus. C'est encore à déterminer" nous avait confié Steve Angello en décembre 2021 lors d'une interview notre émission Le Studio Fun Radio entre 16h et 19h.

La Swedish House Mafia partira ensuite en tournée et s'arrêtera dans la prestigieuse salle de l'Accor Arena, le 10 octobre 2022 avec Fun Radio. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

À écouter Le Studio Fun Radio - L'intégrale du 24 Janvier 24:03

