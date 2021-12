Swedish House Mafia évoque "Paradise Again" : "Nous avons fait 50 morceaux", dit Steve Angello

Ils ont fait un retour remarqué. Après neuf ans sans avoir sorti le moindre titre, Swedish House Mafia a frappé fort en dévoilant de puissants morceaux en 2021. Entre It Gets Better, Lifetime et Mouth To A Flame, les trois membres, Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello, ont su montrer à quel point il était possible de se renouveler musicalement malgré une si longue pause. Invité exceptionnel du Studio Fun Radio, le trio évoque comment a émergé cette idée de reformation du groupe.

"Nous sommes bel et bien de retour. Cette idée de reformer le groupe [absent de la scène musicale depuis 2013, ndlr] s'est mise en place lors d'une soirée dans un hôtel en 2017. De 19h à 4h du matin, on était tous les trois à s'échanger plein de souvenirs et on a pris la décision de faire notre come-back. Nous nous concentrons désormais sur le futur", a expliqué Steve Angello au micro de Fun Radio.

Un retour qui s'avère gagnant puisque les trois amis comptent plusieurs millions de vues à leurs dernières productions musicales. Leur collaboration avec The Weeknd sur l'envoûtant Mouth To A Flame connaît un très joli succès. Cette connexion s'est fait grâce à leur nouveau manager, Wassim Slaiby, véritable ponte dans l'industrie musicale qui compte à son actif plusieurs artistes à ses côtés parmi lesquels The Weeknd, Doja Cat, French Montana, Ty Dolla Sign. "Wassim est un producteur incroyable. Nous étions fan de The Weeknd depuis très longtemps. On a appris à se connaître au travers de dîners. Désormais, nous sommes un peu comme une grande famille. The Weeknd était aussi fan de notre musique. Pour nous, c'est l'un des artistes les plus incroyables de notre génération", a-t-il dit.

Un album avec des invités prestigieux

Le prochain album, encore sans date définitive de sortie, arrivera en 2022. On imagine déjà les nombreuses collaborations qui viendront jalonner le disque. "Nous avons travaillé avec des artistes au talent incroyable sur cet album. Nous sommes tellement impatients de dévoiler ça au public. Je ne peux hélas pas vous dévoiler de noms pour le moment, mais il y a une très grande liste. (...) Nous avons fait 50 morceaux pour en garder 14 ou peut-être plus. C'est encore à déterminer", a confié Steve Angello.

Pour rappel, le groupe suédois partira en tournée dans toute l'Europe et passera notamment par la capitale française, à l'Accor Arena, le 10 octobre 2022, en partenariat avec Fun Radio.