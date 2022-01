VIDÉO - Swedish House Mafia : découvrez "One Symphony", une version orchestrale de leur tube

Axwell, Sebastian Ingrosso et Steve Angello ont fait leur come-back musical en 2021 et vont continuer de faire parler d'eux. Dès les premières heures de 2022, le trio suédois a dévoilé One Symphony, une version orchestrale de leur tout premier tube sorti en 2010.

Les trois DJs ont expliqué sur Instagram comment ils ont travaillé sur ce projet avec Jacob Mühlrad, un compositeur suédois, qui a été le plus jeune artiste à avoir joué une pièce à l'Opéra Royal de Suède. "Lorsque nous avons créé One pour la première fois, nous l'avons pensé comme un orchestre, chaque son et note jouait son rôle et avait sa place dans la pièce. Il y a presque trois ans, nous avons démarré une conversation avec Jacob Mühlrad pour voir comment cela sonnerait dans son monde. Nous sommes honorés de travailler avec un talent aussi incroyable sur cette puissante recomposition de One dans One Symphony", a-t-on pu lire.

Au printemps 2022, la Swedish House Mafia a prévu de rendre public son tout premier album intitulé Paradise Again. En attendant, leur tube Moth To a Flame avec The Weeknd fait partie des morceaux les plus diffusés sur Fun Radio et les trois artistes mixeront ce mercredi 5 janvier à 19h00 dans Le Before Fun Radio.

