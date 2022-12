Martin Garrix lance une Music Academy pour faire briller les jeunes talents

Martin Garrix compte bien miser sur l'avenir avec des jeunes talents. Le DJ néerlandais vient de dévoiler le lancement de sa Music Academy. Celle-ci, en collaboration avec la marque JBL [sponsor de l'artiste, ndlr], propose un programme sur trois jours visant à offrir aux talents nouveaux un espace dédié pour démarrer leur carrière.

"JBL et Martin Garrix croient en l'épanouissement des jeunes talents et souhaitent partager leur expérience en matière de musique pour les aider à réaliser leurs rêves", indique le communiqué de presse. Une jolie opportunité pour 40 musiciens auteurs-compositeurs, chanteurs et producteurs venus du monde entier d'apprendre auprès d'experts de l'industrie musicale. "Je suis très heureux de franchir cette nouvelle étape en tant qu'ambassadeur JBL. STMPD RCRDS met déjà l'accent sur les talents émergents, mais grâce à cette collaboration avec JBL, nous pouvons offrir une plateforme aux talents du monde entier", a déclaré avec enthousiasme Martin Garrix.

Les artistes émergents, les producteurs, les chanteurs et les auteurs-compositeurs peuvent s'inscrire en soumettant une vidéo de motivation et un maximum de trois titres qui les représentent. Les inscriptions ouvriront à partir du 1er décembre 2022 et dureront jusqu'au 27 janvier 2023. Les candidats retenus seront annoncés en février 2023 et le programme aura lieu du 28 au 31 mars 2023 à Amsterdam.