Martin Garrix : le DJ annonce "Diamonds", un nouveau titre avec Tinie Tempah et Julian Jordan

La sortie d’un titre de Martin Garrix est toujours un événement. Le DJ néerlandais vient d’annoncer qu’il dévoilera un son intitulé Diamonds ce vendredi 8 octobre avec "ses frères" Julian Jordan, un DJ déjà connu dans le monde de l’électro, et Tinie Tempah, célèbre rappeur britannique déjà entendu notamment sur Miami 2 Ibiza de la Swedish House Mafia ou encore Drinking From The Bottle de Calvin Harris sorti en 2013.

Ce morceau avait été testé lors du festival autrichien Electro Love par Martin Garrix lui-même et les vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux. À la première écoute, on comprend qu'il s’agit d’un track destiné aux clubs et festivals.

En parallèle de cette sortie, Martin Garrix continue de promouvoir son morceau avec G-Eazy & Sasha Alex Sloan, Love Runs Out, déjà à l'écoute sur l'antenne de Fun Radio, et prépare la sortie de l’album AREA21, son autre projet avec l’artiste Maejor, prévu pour le 12 novembre.

Entre temps, vous pourrez retrouver Martin Garrix le 21 octobre à l’Accor Arena pour la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Expérience. Si vous n’avez pas encore réservé vos places, c’est le moment. Rendez-vous sur funradioibizaexperience.fr.

