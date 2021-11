"One Piece" : découvrez le 1000e épisode du manga avec Fun Radio

"One Piece" va bientôt dévoiler son 1000e épisode

C'est l'un des mangas les plus populaires dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle Fun Radio va célébrer en grande pompe la diffusion du 1000e épisode de la série. One Piece fait partie des animés à la longévité gargantuesque puisque la toute première parution remonte à la fin des années 90, début 2000.

Il faut dire que les aventures de Luffy [le personnage principal du manga, ndlr] ont passionné la jeunesse du monde entier. Porté par un récit palpitant et des personnages imposants, ce shōnen, créé par Eiichiro Oda, a su s'imposer comme l'une des grandes références dans le cœur des fans de manga. Un succès tel que celui-ci sera d'ailleurs bientôt adapté en série live [avec de vrais acteurs].

Dans le cadre de la diffusion du 1000e épisode de One Piece, ADN met en place un dispositif événementiel aussi ludique qu’immersif en collaboration avec Fun Radio. En effet, du 9 au 14 novembre, un jeu inédit en réalité augmentée sera proposé en France métropolitaine. Pour y participer, il faudra se connecter au lien : Logposedelileperdue.com afin de télécharger l’application web nommée "Le Log Pose de l’Île perdue" (disponible sur tous les systèmes d’exploitation).

Une gigantesque chasse aux trésors, dans laquelle il faudra, à l'aide de son téléphone, capturer des artefacts, disséminés dans plusieurs villes française, de l'univers du manga, sera alors proposée. À l'issue de cette chasse aux trésors, il sera possible, pour les 100 personnes ayant réalisé les meilleurs scores, de remporter plusieurs cadeaux parmi lesquels une invitation exclusive pour assister à la diffusion du 1000e épisode du célèbre manga dans un lieu parisien tenu secret le dimanche 21 novembre.