Test de "Marvel's Guardians of the Galaxy" : une belle réussite après la déception "Marvel's Avengers"

Annoncé il y a plusieurs mois de cela sur consoles nouvelle génération, ce Marvel's Guardians of the Galaxy a su retenir l'attention des joueurs et joueuses lors de ses multiples présentations. Un univers très particulier, un gameplay plutôt efficace et une esthétique qui fait honneur aux nouvelles consoles de jeu actuelles, le titre édité par Square Enix [géant de l'industrie vidéoludique, ndlr] a tout sur le papier pour plaire. Mais quand est-il réellement ?

La décevante expérience Marvel's Avengers, parue en 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC - réalisée par Crystal Dynamics - avait refroidi une bonne partie du public et de la presse, considérant l'expérience comme inachevée et imparfaite. Cette suite, développée par Eidos Montréal, compte bien rectifier les défauts beaucoup trop prononcés du précédent titre dans une ambitieuse aventure qui met en avant les personnages héroïques de Marvel.

Star-Lord et son équipe de Gardiens réussiront-ils à vous embarquer à leurs côtés dans l'espace ?

Une solide aventure solo en équipe

Comme on pouvait s'en douter à travers les nombreux trailers dévoilés en amont de la sortie du titre, Marvel's Guardians of the Galaxy a cette force de proposer une solide aventure solo - dans laquelle vous incarnez uniquement le personnage de Star-Lord - en équipe. Accompagné de vos alliés, Groot, Gamora, Drax, Rocket, vous pourrez à n'importe quel moment faire appel aux capacités de vos coéquipiers, toujours présents à vos côtés dans l'avancement du jeu.

Entre la création d'un pont grâce à Groot, l'étourdissement d'un adversaire grâce à Drax et le petit gabarit de Rocket lui permettant de se faufiler dans certains endroits, votre aventure sera riche en surprises et moments drôles. Et c'est d'ailleurs l'un des points les plus salvateurs de ce titre : l'humour. Force est de constater que l'ambiance proposée dans ce jeu est exquise. C'est bien simple, la plupart des dialogues et échanges entre les Gardiens procurent une franche rigolade. On retrouve l'ambiance propre à celle des films parus ces dernières années. Des vannes et des situations inattendues viendront jalonner votre partie.



Les dialogues sont finement bien écrits et pourront par moments vous surprendre. Certains moments d'émotions se feront également ressentir à travers des scènes de jeu marquantes auxquelles - on doit bien l'avouer - on ne s'attendait pas.

Une réalisation à la hauteur de la bande-son proposée ?

Visuellement le jeu ne surprend pas, mais ne déçoit pas. Les animations des différents personnages sont cohérentes et n'ont aucun mal à nous plonger un peu plus dans cet univers à l'ambiance années 80. Les décors sont jolis et bénéficient d'un soin attentionné dans certaines zones. Côté direction artistique, le jeu pourra ne pas plaire à tout le monde en raison d'un choix de couleurs assez particulier, parfois froides et éteintes.

En revanche, s'il est une chose sur laquelle le jeu de Square Enix ne peut être attaqué, c'est bien sur la bande-son. Vous êtes fans des morceaux emblématiques propres aux années 80 ? Vous allez être servi avec Marvel's Guardians of the Galaxy. Take On Me, Holding Hout For A Hero... les meilleurs titres sont réunis et on doit bien avouer que c'est un petit bonheur de pouvoir les écouter dans le vaisseau des Gardiens à n'importe quel moment.

Un humour ravageur, des personnages au charme irrésistible, et un gameplay soigné. Marvel's Guardians of the Galaxy est indéniablement la belle surprise de cette fin d'année que nous offrent Eidos Montréal et Square Enix. Le jeu a de solides arguments pour vous faire succomber à l'univers déjanté des Gardiens de Marvel.